Bitlis'te Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Görece köyünde yaşayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den iki gündür haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.

Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı.

Hizan Arama ve Kurtarma ekibinden Şerif Ekinci, 21 Mart'a kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlattıklarını söyledi.

Ekinci, "Dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulundu. Üzerinde takma dişleri vardı. Tüm çalışmalara rağmen kendisi henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.