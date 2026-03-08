Haberler

Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bir kişi, karla mücadele ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri Güroymak'ın Çayarası köyünde rahatsızlanan kişiye ulaşmak için seferber oldu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, hastayı köyünden alarak Yamaç köyünde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...