Haberler

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışması Yapan İş Makinesi Çamura Saplandı

Bitlis'te Karla Mücadele Çalışması Yapan İş Makinesi Çamura Saplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerine ait bir iş makinesi yol güzergahındaki çamura saplanarak yardım talep etti. Ekipler, kurtarma çalışmaları sonrası yol açma işlemlerine devam etti.

BİTLİS'in Ahlat ilçesine bağlı Nazik köyü yolunda karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi çamura saplandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesini ve operatörü kurtardı.

Ahlat ilçesine bağlı Nazik köyünün yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yolunu açmak için bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerine ait iş makinesi, yol güzergahında oluşan çamur nedeniyle saplandı. Durum üzerine iş makinesi operatörü yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen başka bir ekip, yapılan çalışma sonucu çamura saplanan iş makinesini bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışmasının ardından ekipler, köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Yetkililer, bölgede etkili olan kar yağışı ve eriyen kar sularının bazı köy yollarında zeminin yumuşamasına ve çamur oluşumuna neden olduğunu belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

ABD kayıpları önleyemiyor! İran'da zayiat bir kez daha arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thorsten Fink: Fenerbahçe'nin attığı son gol ofsayt

Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gole çok tepkili
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını yumdu gözünü
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

İran, Tel Aviv'in en kritik noktalarından birini vurdu
Thorsten Fink: Fenerbahçe'nin attığı son gol ofsayt

Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gole çok tepkili
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi