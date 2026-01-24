Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

BİTLİS'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kardan kapanan 124 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı merkezde 2 metreye yaklaşırken, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi aştı. Tek katlı evlerin ve araçların kar altında kaldığı kentte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait 50 iş makinesi ve 70 personelle yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Özellikle kaldırımlardaki karları rotatif ile açan ekipler, iş makinesinin girmediği alanlarda ise temizlik İşleri personelleri küreklerle çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri Bitlis'te aralık ayından bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığını 4,36 metre olarak açıklarken, yerdeki kar kalınlığının ise 160 santimetre olduğu belirtildi. Kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, yerini soğuk havaya bırakacağı bildirildi.