Bitlis'te karla mücadele devam ediyor

Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kapalı olan 290 köy yolundan 242'si ulaşıma açıldı. Bitlis Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında günlük 100 kamyon kar taşıyor. Tarihi mekanlar da beyaz örtü altında güzel manzaralar sunuyor.

BİTLİS'te yağış aralıklarla etkili olurken, karla mücadele çalışmaları da sürüyor. Merkezdeki kar kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartılırken, kapalı olan 290 köy yolundan 242'si ise ulaşıma açıldı.

Kentte cumartesi günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aşarken 290 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu 242'si tekrar ulaşıma açılırken, kapalı olan 48 köy yolun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Tüm okulların dün ve bugün kapalı olduğu kent merkezinde Bitlis Belediyesi ise mahalle aralarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklarda toplana kar kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartılırken, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, günde yaklaşık 100 kamyon kar taşıdıklarını söyledi. Başkan Tanğlay, kış boyunca 120 kilometrelik yol ağlarında 56 araç, 80 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele edeceklerini söyledi.

TARİHİ MEKANLARDA KAR MANZARASI

Öte yandan, beyaz örtü ile kaplanan kentte güzel manzaralar da ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yapılan yıkım ve çevre düzenlemelerinin ardından görünür hale gelen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Hüsrev Paşa Hamamı ile binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprünün gün yüzüne çıktığı kentte güzel manzaralar oluştu. Beyaz örtü ile kaplı kentteki bu güzellik de dronla görüntülendi.

