Bitlis'te vatandaşlar kar altında kalan araçlarını güçlükle çıkardı

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, vatandaşlar park halindeki araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Karla mücadele ekipleri ise ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, park halindeki araçlar da tamamen karla kaplandı.

Araçlarını bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, küreklerle uzun süre kar temizliği yaparak araçlarını çıkardı.

Büyük kar kütlelerinin arasında kalan araçlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezindeki ana arterler, ara sokaklar ve köy yollarında kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
