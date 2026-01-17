Haberler

Bitlis'te kar durdu, kapanan yollar tekrar açıldı

Bitlis'te kar durdu, kapanan yollar tekrar açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrası 229 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, yoğun çalışmalarla 227 yolu yeniden açarak vatandaşların ulaşımını sağladı. İki yolun açılması için çalışmalara devam ediliyor.

BİTLİS'te kardan kapanan 227 köy ve mezra yolu, yapılan çalışmalarla yeniden açıldı.

Kentte 4 gün boyunca etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 180 santimetreye ulaşırken, 229 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla kapalı yollardan 227'si yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 2 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, iş makineleri ve deneyimli personelin özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalarda özellikle hastalar, öğrenciler ve acil durumlar öncelikli olarak ele alınıyor. Zorlu coğrafi şartlar ve sert kış koşullarına rağmen sahada etkin bir mücadele sergileyen ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için gece gündüz görev yapıyor" denildi.

ÇIĞ UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta yine yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Eğimi fazla bölgelerdeki kar örtüsünden dolayı çığ riskinin de bulunduğunu belirten yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Jhon Duran hakkında bomba iddia

Jhon Duran hakkında bomba iddia
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Katilinin paylaşımı kan dondurdu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi