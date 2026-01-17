Bitlis'te kar durdu, kapanan yollar tekrar açıldı

BİTLİS'te kardan kapanan 227 köy ve mezra yolu, yapılan çalışmalarla yeniden açıldı.

Kentte 4 gün boyunca etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 180 santimetreye ulaşırken, 229 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla kapalı yollardan 227'si yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 2 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, iş makineleri ve deneyimli personelin özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalarda özellikle hastalar, öğrenciler ve acil durumlar öncelikli olarak ele alınıyor. Zorlu coğrafi şartlar ve sert kış koşullarına rağmen sahada etkin bir mücadele sergileyen ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için gece gündüz görev yapıyor" denildi.

ÇIĞ UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta yine yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Eğimi fazla bölgelerdeki kar örtüsünden dolayı çığ riskinin de bulunduğunu belirten yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.