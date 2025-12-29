Bitlis'te eğitime kar tatili

BİTLİS'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada çarşamba günü beklenen kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle 30-31 Aralık 2025 günleri okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."