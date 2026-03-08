Haberler

Otomobiller, kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 7 yaralı

Güncelleme:
Bitlis-Güroymak kara yolunda meydana gelen kazada, kayganlaşan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

BİTLİS'te kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bitlis- Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

