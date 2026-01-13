Haberler

Bitlis'te otobüs durakları kardan temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri otobüs duraklarında kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için kentteki otobüs duraklarında kar temizleme çalışması yaptı. İş makineleri ve belediye işçilerinin küreklerle yaptığı çalışmada duraklardaki kar kütleleri temizlendi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça vatandaşların yağışlı havada dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor