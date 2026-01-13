Bitlis'te otobüs durakları kardan temizlendi

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için kentteki otobüs duraklarında kar temizleme çalışması yaptı. İş makineleri ve belediye işçilerinin küreklerle yaptığı çalışmada duraklardaki kar kütleleri temizlendi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça vatandaşların yağışlı havada dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel