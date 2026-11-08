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Bitlis'te kar yağışı altında devrilen minibüste 9 kişiden 2'si yaralandı

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Bitlis'te kar yağışı altında devrilen minibüste 9 kişiden 2'si yaralandı
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Bitlis'te kar yağışının etkili olduğu Rahva bölgesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi; minibüsteki 9 kişiden 2'si yaralandı. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı, minibüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu il merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki Rahva bölgesinde kontrolden çıkan 34 BZZ 743 plakalı minibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 9 kişiden 2'si yaralandı. Yaralılar ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı yol, minibüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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