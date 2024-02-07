Bitlis'te kar yağışı: 31 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken; kapanan 31 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bitlis ve çevresinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken; 31 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele çalışmalarının 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personel ile sürdürdüklerini söyledi. Kent merkezinde de Karayolları ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, çığ uyarısında bulundu. Bölgede yarın ve cuma günü de aralıklarla kar yağışının etkili olacağını belirten yetkililer, Bitlis ve çevresinde eğimi fazla olan yerlerde çığ tehlikesi yaşanabileceğini, bu nedenle vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.