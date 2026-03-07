Haberler

Bitlis'te kar nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. 288 köy yolu ulaşıma kapandı ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Kentte gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanan bölge halkı, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, 288 köy yolu da kapandı. Yolların açılması için 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezinde 70 personel ve 56 iş makinesi ile yolların açık kalması için çalışıyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı halkı uyardı. Yetkililer, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Kimse beklemiyordu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama

'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı