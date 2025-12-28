Bitlis'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta bebek için seferber oldu
Bitlis'in Çeltikli köyünde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan bir evde ateşi çıkan 7 aylık Melisa bebeğe sağlık ekipleri ulaşmayı başardı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak acil sağlık ekiplerinin bebeğe ulaşmasını sağladı.
Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde ateşi çıkan 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyünde ateşi düşmeyen Melisa bebeğin yakınları yetkililerden yardım istedi.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları Melisa bebeği, Bitlis Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Baba Halil İbrahim Çaprak, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.