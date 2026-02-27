Haberler

Bitlis'te kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu; 304 köy ve mezra yolu kapandı

Güncelleme:
BİTLİS'te etkili kar yağışı nedeniyle 304 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kentte kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu Bitlis'te dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde de etkisini artıran kar nedeniyle 304 köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 70 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde bir metreyi geçti. Park halindeki araçların ve tek katlı yapıların kara gömüldüğü kentte, Kara yolları ile belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün de etkili olacağını söyledi.

