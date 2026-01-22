Haberler

Bitlis'te 211 Köy ve Mezra Yolundan 197'si Ulaşıma Açıldı

Güncelleme:
Bitlis'te kar yağışı nedeniyle kapanan 211 köy ve mezra yolundan 197'si, İl Özel İdaresi'nin yaptığı karla mücadele çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığı kent merkezinde 160 cm'ye ulaştı.

BİTLİS'te kardan kapanan 211 köy ve mezra yolundan 197'si yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 211 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması başlattı. Kapalı yollardan 197'si ulaşıma açılırken, kalanların açılması için çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 160 santimetreye ulaştı. Bugüne kadar yağan kar kalınlığının 4 metre 36 santimetre olduğu belirtildi. Belediye ekipleri kent merkezinde kar temizleme çalışması yaparken, gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, kara gömülen araçlarını çıkartmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
