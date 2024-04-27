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Bitlis'te Kaçak Avlananlara 63 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapılan 8 keklik doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar imha edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Nisan'da Aygır köyü mevkisindeki Süphan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir araç durduruldu.

Yapılan aramada araçta 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve gizlenme örtüsü ele geçirildi, kaçak avlanan 8 kekliğe el konuldu.

Kafes avcılık yaptığı tespit edilen araçtaki 2 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapılan 8 keklik doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar imha edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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