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Bitlis'te Kaçak 900 Altın Sikke Ele Geçirildi

Bitlis'te Kaçak 900 Altın Sikke Ele Geçirildi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 900 altın sikke bulundu. Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 900 altın sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Peynir bidonuna saklanmış 900 altın sikke ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Adilcevaz bitlis

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