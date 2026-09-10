Bitlis'te implant cerrahisi hizmetine başlandı

Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi implant cerrahisi hizmeti sunmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde başlatılan uygulama kapsamında hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapılarak tedavi süreçleri planlanıyor.

Diş hekimi Mehmet Can tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından implant tedavisi uygulanıyor.

Açıklamada, implant tedavisi hakkında bilgi almak ve değerlendirme yaptırmak isteyen vatandaşların Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurabileceği belirtildi.

Kaynak: AA