Bitlis'te Gökyüzü Gözlemleri için Fırsatlar

Güncelleme:
Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde gökyüzü gözlemi yapan Bitlis'te, gökyüzü tutkunları yıldızları ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflıyor. Dr. Cihan Önen, şehrin doğal güzelliklerinin bu tür gözlemler için uygun olduğunu belirtti.

Bitlis'te gökyüzü gözlemi yapmak isteyenler, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere giderek fotoğraf çekiyor.

Işık kirliliğinin az olduğu bölgelere çıkan gökyüzü tutkunları, yıldızları, Samanyolu Galaksisi'ni ve meteor yağmurunu fotoğraflama fırsatı buluyor.

Doğa ve gökyüzü gözlemleri yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, kentin doğal güzellikleri, temiz havasıyla gökyüzü gözlemi için önemli imkanlar sunduğunu söyledi.

Kent merkezinden uzaklaşıldığında çıplak gözle çok sayıda yıldızın görülebildiğini belirten Önen, teleskop ve dürbün gibi basit ekipmanlarla daha fazla gök cisminin gözlemlenebildiğini belirtti.

Bitlis'in yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerinin astrofotoğrafçılık için elverişli olduğunu dile getiren Önen, şunları kaydetti:

"Samanyolu Galaksisi haziran, temmuz ve ağustos aylarında daha net görülebiliyor. Bu aylarda Samanyolu'nu izlemek ve fotoğraflamak için uygun atmosfer koşulları oluşuyor. Şehirden uzaklaştığınızda çıplak gözle binlerce yıldız görülebiliyor, teleskop ve dürbünle ise daha fazlası izlenebiliyor."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
