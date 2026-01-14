Haberler

Bitlis'te Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

Dondurucu soğukların etkisiyle Bitlis'in Hizan ilçesindeki Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Kar yağışının ardından göletler ve akarsular da dondu.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Gayda Sulama Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi de buz tabakasıyla kaplandı.

Donan baraj göleti dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
