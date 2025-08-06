Bitlis'te Freni Boşalan TIR 10 Araca Çarptı, Şans Eseri Yaralı Yok

Bitlis'te Freni Boşalan TIR 10 Araca Çarptı, Şans Eseri Yaralı Yok
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan bir TIR, önündeki ve yol kenarındaki 10 araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 10 araca çarpması sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Güroymak ilçe girişinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 26 EB 601 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, önündeki seyir halinde olan ve yol kenarına park edilen 10 araca çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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