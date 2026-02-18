Haberler

Bitlis'te emniyet personelinin çocuklarına yönelik anasınıfı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te emniyet personeline yönelik olarak Ay Yıldız Anasınıfı hizmete girdi. Valilik, Milli Eğitim ve Emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandı. Açılan anasınıfı, personelin çocukları için güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunacak.

Bitlis'te emniyet personeli çocuklarına yönelik anasınıfı hizmete başladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Milli Eğitim ve Emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Bu kapsamda müdürlük binasında Ay Yıldız Anasınıfı'nın açıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren personelimizin her zaman yanında olmaya devam ediyor, onların en kıymetlileri olan evlatları için güvenli, sıcak ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, uzman eğitimciler eşliğinde gelişimlerini destekleyecek bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güvenliyiz."

Kaynak: AA " / " + Berfin Sidar Aşit -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi