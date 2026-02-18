Bitlis'te emniyet personelinin çocuklarına yönelik anasınıfı açıldı

Bitlis'te emniyet personeli çocuklarına yönelik anasınıfı hizmete başladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Milli Eğitim ve Emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Bu kapsamda müdürlük binasında Ay Yıldız Anasınıfı'nın açıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren personelimizin her zaman yanında olmaya devam ediyor, onların en kıymetlileri olan evlatları için güvenli, sıcak ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, uzman eğitimciler eşliğinde gelişimlerini destekleyecek bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güvenliyiz."