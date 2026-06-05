Haberler

Bitlis'te "el sanatları ve giyim ürünleri sergisi" açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri ziyaretçilerle buluştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince "el sanatları ve giyim ürünleri sergisi" açıldı.

Merkezi derslikler binasında düzenlenen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları ve giyim ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve beraberindekiler, sergide bulunan ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerleri tebrik eden Elmastaş, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumsal gelişime katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım

Savaş ilanı gibi paylaşım! Yıldız ismin pozu olay yarattı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Giden gidene! Tam 4 isme "Güle güle" dedi