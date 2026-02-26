Haberler

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Bitlis'te yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin etkileri nedeniyle 27 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilik, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini önceliklendirdi.

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
500

