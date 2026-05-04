Bitlis'te Deniz Feneri Derneğince "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Deniz Feneri Derneğince, Bitlis'te ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi'nde hizmete giren mağazanın açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

Açılışa katılan Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, yaptığı konuşmada derneğin 30 yıllık geçmişinin olduğunu söyledi.

Derneğin bu süre zarfında 81 ilde ve 65 ülkede ihtiyaç sahiplerine destek sağladığını belirten Yıldız, farklı illerde geçici mağazalar açarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu ise iyiliğin yaygınlaşmasının önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılan mağazayı gezdi.

Açılışa, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Sümeyye Esenyel, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Turgay Kurtkan, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
