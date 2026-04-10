Bitlis'te çığ riski altındaki yerleşim yerleri tespit edildi

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) yürütülen proje kapsamında, kentte çığ riski altında bulunan köy ve mezralar tespit edildi.

Yurdun en çok kar alan illerin başında gelen Bitlis'te yoğun yağış, yüksek rakımlı ve eğimli bazı yerleşim yerlerinde çığ riskini beraberinde getiriyor.

Uzmanlık alanı coğrafya olan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile üniversitede görevli bir akademisyen, kırsaldaki yerleşim yerlerinde çığ riski altındaki alanların tespiti için çalışma yürüttü.

"Çığ Risk Alanlarının Belirlenmesi Projesi" kapsamında yaklaşık 2 yıldır sahada yürütülen çalışmalarda, il merkezi, Hizan ve Mutki ilçeleri ile kısmen Güroymak ve Tatvan ilçelerinin güney kesimlerindeki dağlık ve eğimli alanlarda bulunan 20 köy ile mezrada çığ riski olduğu tespit edildi.

Yerleşim alanlarına uzak 140 noktada da çığ yataklarının olduğunu belirleyen ekip, risk altındaki yerleşim yerlerini ve alınacak önlemleri rapor haline getirerek ilgili kurumlarla paylaştı.

"Kar örtüsü olduğu sürece risk devam edecek"

Prof. Dr. Elmastaş, AA muhabirine, havanın ısınmaya başlaması, aralıklarla yağan kar ve yağmurun, eğimli yamaçlarda çığ ve heyelana yol açtığını söyledi.

Kuraklıktan etkilenen bölgenin bu yıl istenilen yağışları aldığını belirten Elmastaş, "Kışın çok ciddi bir kar yağışı kaydedildi. Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 ila 9 metreye ulaştı. Kar yükünün fazla olması çığların meydana gelmesinde ciddi bir faktör olarak önümüze çıkıyor. Bu yıl büyük çaplı olmasa da küçük ölçekli çığlar meydana geldi. Çığ, eğimli alanlarda kar yükünün tutunamayarak akmasıyla meydana geliyor. Çığların meydana geldiği alanlarda, özellikle kırsal kesimlerde bazı riskler var." dedi.

Elmastaş, çığ alanlarının tespiti ve alınacak önlemlerle ilgili çalışma yürüttüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Önlemlerin alınması, çığ riskinin fazla olduğu alanlarda beşeri faaliyetlerin yapılmaması, risk taşıyan yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi ve alternatif alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bitlis merkez, Mutki ve Hizan'da 20 civarında yerleşim alanı tespit ettik. Yerleşim alanları ve barınakların olduğu yamaçlarda çığ riski var. Yaklaşık 140 köyün farklı bölgeleri de eğimden dolayı çığ riski altında. Kar örtüsü olduğu sürece risk devam edecek. Bu yıl kar örtüsü oldukça fazla. Eğimden dolayı bazen heyelanlar da gelebiliyor. Kar ve yağmur, heyelanları tetikliyor. Çığlar kadar olmasa da aynı risk heyelanlar için de devam etmektedir."