Bitlis'te çığın düştüğü köy yolunda çalışma başlatıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesinin ardından Karbastı köyü yolunda İlçe Özel İdaresi ekipleri, kötü hava koşulları altında yol açma çalışmaları yürütüyor.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Karbastı köyü yoluna dün akşam çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, metrelerce karın bulunduğu yolda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Karla mücadele ekipleri, yolu kısa sürede açmak için çaba gösteriyor.
Kaynak: AA / Orhan Alca