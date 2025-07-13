Bitlis'te Buğday Tarlasında Yangın

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Güroymak'ın Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında bir buğday tarlasında çıkan örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

BİTLİS'in Güroymak'ın ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında buğday tarlasında çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güroymak ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında bir buğday tarlasında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Güroymak Belediyesine bağlı itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede etrafa yayılan yangın, ekiplerin ve çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ GÜROYMAK(Bitlis),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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