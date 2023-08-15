Bitlis'te bu yıl 700 milyon liranın üzerinde eğitim yatırımı yapılıyor

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kent merkezi ve ilçelerde inşaatı devam eden okulların tamamlanmasıyla bu yıl 700 milyon liranın üzerinde yatırımın yapılacağını belirtti.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kent merkezi ve ilçelerde inşaatı devam eden okulların tamamlanmasıyla bu yıl 700 milyon liranın üzerinde yatırımın yapılacağını belirtti.

Kentte eğitim kurumlarının altyapısının geliştirilmesi ve öğrencilerin daha nezih ortamlarda eğitim görmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, yapımına başlanan 184 derslik, 10 anaokulu ve spor salonundaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, AA muhabirine, kentte yeni eğitim kurumlarının inşaatlarının tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Anaokullarından 9'unun 4 derslikli, birinin de 12 derslikli uygulama okulu olacağını ve özel öğrencilere eğitim verileceğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"15 Kasım'da bitirilmesi planlanan yatırımlar bize teslim edilecek. İnşaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Hizan'da 16 derslikli eğitim uygulama okulu ve yine 4 derslikli anaokulu ile il merkezinde Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi'nin bahçesine yapacağımız spor salonu ihale aşamasında. Tatvan'da ise ihale aşamasında olan 550 kişilik çok amaçlı salonumuz var. Üst katını bilim sanat merkezi yapacağız. Eğitim yatırımlarımızın maliyeti 700 milyon liranın üzerindedir. Öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim vermek için çaba gösteriyoruz."