Bitlis'te "Anadolu Şehit Aileleri Vakfı" şubesi açıldı

Bitlis'te Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan paylaşıma göre, Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için dua edilen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, AŞAV şubesinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Karakaya, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Konuşmaların ardından yapılan açılışa, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
