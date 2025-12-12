'Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi' tanıtıldı

Bitlis Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle başlatılan "Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, projeyi, okuma kültürünü güçlendirmek, çocukların geleceğe daha aydınlık hazırlanması ve ailelerin birlikte geçirdiği nitelikli zamanı artırmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

Ailelerin kütüphanelerden temin ettikleri kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanacağını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, ailelerimizin ve ülkemizin geleceğisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın mimarları sizler olacaksınız. Teknolojik bağımlılığın hızla arttığı bu dönemde sizlerin ekran yerine kitabı tercih etmesi, araştırması, merak etmesi ve üretmesi bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi de bu çalışmanın anlamını daha da artırmaktadır. Aile, insan hayatının başladığı yer, güvenin, aidiyetin ve kültürel hafızanın ilk durağıdır. Bir toplum ancak aile kurumu kadar güçlü olabilir. Sizi sadece okumaya değil, milli ve manevi değerlerle donanmış, ülkesinin gelişimine katkı sunan güçlü ve özgüvenli bireyler olmaya davet ediyoruz. Ailelerimizin çocuklarıyla aynı kitap etrafında buluşmaları hem aile içi iletişimi kuvvetlendirecek hem de çocuklarımızın dünyasını zenginleştirecektir. Bu anlamda Bitlis'teki tüm aileleri ayda en az birer kitap okumaya ve günde en az yarım saatimizi kitap okuma alışkanlığına vermeye davet ediyorum."

Projenin 30 Mayıs 2026'ya kadar süreceğini ifade eden Karakaya, "Toplumun temel taşları olan tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, okuyan, araştıran bir neslin parçası olmaya davet ediyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vali Karakaya'nın eşi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özlem Karakaya ise "Üç kurumun işbirliğiyle başlattığımız projeyle okuma alışkanlığı ve okuma kültürüne katkı sunmak, dijital bağımlılıkla mücadele ve aile kavramına dikkati çekmek istiyoruz. Projede yer alan ailelerimiz, kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları evlerinde çocuklarıyla okuyarak onlar için iyi birer rol model olacak." diye konuştu.

Sunumların yapıldığı programda Vali Karakaya, kurum amirleri, veliler ve öğrencilerle kitap okudu.