Haberler

"Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi" tanıtıldı

'Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi' tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valiliği tarafından başlatılan 'Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi', ailelerin birlikte kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını ve okuma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje, 30 Mayıs 2026'ya kadar sürecek.

Bitlis Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle başlatılan "Bitlis Ailece Kitap Okuyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, projeyi, okuma kültürünü güçlendirmek, çocukların geleceğe daha aydınlık hazırlanması ve ailelerin birlikte geçirdiği nitelikli zamanı artırmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

Ailelerin kütüphanelerden temin ettikleri kitapları birlikte okuyarak okuma alışkanlığı kazanacağını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, ailelerimizin ve ülkemizin geleceğisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın mimarları sizler olacaksınız. Teknolojik bağımlılığın hızla arttığı bu dönemde sizlerin ekran yerine kitabı tercih etmesi, araştırması, merak etmesi ve üretmesi bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi de bu çalışmanın anlamını daha da artırmaktadır. Aile, insan hayatının başladığı yer, güvenin, aidiyetin ve kültürel hafızanın ilk durağıdır. Bir toplum ancak aile kurumu kadar güçlü olabilir. Sizi sadece okumaya değil, milli ve manevi değerlerle donanmış, ülkesinin gelişimine katkı sunan güçlü ve özgüvenli bireyler olmaya davet ediyoruz. Ailelerimizin çocuklarıyla aynı kitap etrafında buluşmaları hem aile içi iletişimi kuvvetlendirecek hem de çocuklarımızın dünyasını zenginleştirecektir. Bu anlamda Bitlis'teki tüm aileleri ayda en az birer kitap okumaya ve günde en az yarım saatimizi kitap okuma alışkanlığına vermeye davet ediyorum."

Projenin 30 Mayıs 2026'ya kadar süreceğini ifade eden Karakaya, "Toplumun temel taşları olan tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, okuyan, araştıran bir neslin parçası olmaya davet ediyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vali Karakaya'nın eşi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özlem Karakaya ise "Üç kurumun işbirliğiyle başlattığımız projeyle okuma alışkanlığı ve okuma kültürüne katkı sunmak, dijital bağımlılıkla mücadele ve aile kavramına dikkati çekmek istiyoruz. Projede yer alan ailelerimiz, kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları evlerinde çocuklarıyla okuyarak onlar için iyi birer rol model olacak." diye konuştu.

Sunumların yapıldığı programda Vali Karakaya, kurum amirleri, veliler ve öğrencilerle kitap okudu.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title