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Bitlis'te 5 Çift Aynı Günde Nikah Masasına Oturdu

Bitlis'te 5 Çift Aynı Günde Nikah Masasına Oturdu
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Bitlis'te, 05.05.2025 tarihi özel bir gün olarak seçilerek 5 çiftin nikahı kıyıldı. Ailelerin mutluluğuna ortak olduğu törenlerde, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, nikahları kıydı ve çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Bitlis'te 05.05.2025'te hayatlarını birleştirmek isteyen 5 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah tarihlerinin özel bir günde isteyen olmasını isteyen çiftler, randevu için günler öncesinden Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat etti.

Bugün nikah masasına oturan çiftler, şahitler huzurunda birbirlerine "evet" diyerek attıkları imzalarla hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenlerine katılan aileler de evlatlarının mutluluğuna ortak oldu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hayatlarını birleştirmek için bugünü tercih eden Hilal Gencer ve İsmail Yalçin çiftinin nikahını kıydı.

Çifte tavsiyelerde bulunan Tanğlay, aile cüzdanını geline teslim etti.

Tanğlay, AA muhabirine, belediyelerinde 05.05.2025'te 5 nikahın kıyıldığını belirterek, "Allah hayırlı etsin. Bugün beşinci nikahı kıydık. İnşallah 5 uğurlu sayı olacak. Tüm çiftlerimize mutluluklar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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