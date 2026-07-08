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Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Tatvan-Van kara yolu Koyluca köyü yakınında, Selçuk Karabulut'un kullandığı 34 BOL 221 plakalı otomobil, İbrahim Halil Coşkun'un idaresindeki 34 EFZ 694 plakalı otomobille çarpıştı, ardından park halindeki 06 GD 419 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Karabulut ile aynı araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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