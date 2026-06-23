Bitlis'te 'göçmen kaçakçılığı'na 19 tutuklama

BİTLİS'te jandarmanın göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son 2 ayda yürüttüğü çalışmalarda, 135 kaçak göçmen ile 27 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 19'u tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı. Çalışmalarda ayrıca göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı