Bitlis Tatvan'da tırla çarpışan şehirlerarası otobüste 10 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; tırın kasasındaki sıvı deterjan yola dökülürken yol trafiğe kapatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Tatvan-Van kara yolunun Koyluca köyü mevkisinde, Rasoul Abbasifard'ın kullandığı 27 AA 305 İran plakalı tır, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeritteki Ali Polat yönetimindeki 35 NK 035 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle hasar gören tırın kasasındaki sıvı deterjan yola döküldü.
Trafiğe kapanan yolda jandarma ekipleri önlem aldı.