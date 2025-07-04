Bitlis Tarihi Mekanlarında Restorasyon İncelemesi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, restorasyonu süren tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vali Karakaya ve Elmastaş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan tarafından restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplanın ardından Karakaya ve beraberindekiler, El Aman Hanı, Başhan, Hazzo Han, Paşa Hamamı, Taş Köprü ve Bitlis çarşı merkezinde restore edilen alanları ziyaret etti.

BETAV Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evi'ne de gelen Karakaya, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Karakaya'ya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, BEÜ Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel, BETAV İl Temsilcisi Güven Güngördü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu eşlik etti.