Bitlis-Siirt sınırındaki yılkı atları doğaseverlerce görüntülendi

Bitlis-Siirt sınırındaki yılkı atları doğaseverlerce görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis-Siirt sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntülendi. Merada otlayan farklı renklerdeki atların sarp yamaçlara doğru koştuğu görüntüler, bölgenin coğrafyasını ve doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi.
BİTLİS'te yılkı atları, dağ yamacında doğaseverler tarafından görüntülendi.
Bitlis ile Siirt il sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntüledi. Merada otlayan farklı renklerdeki yılkı atlarının sarp yamaçlara doğru koştuğu görüldü. Atların görüntüleri, bölgenin coğrafyasını ve doğal yaşam zenginliğini de gözler önüne serdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı