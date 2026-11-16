Bitlis-Siirt sınırındaki yılkı atları doğaseverlerce görüntülendi

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BİTLİS'te yılkı atları, dağ yamacında doğaseverler tarafından görüntülendi.

Bitlis ile Siirt il sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntüledi. Merada otlayan farklı renklerdeki yılkı atlarının sarp yamaçlara doğru koştuğu görüldü. Atların görüntüleri, bölgenin coğrafyasını ve doğal yaşam zenginliğini de gözler önüne serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı