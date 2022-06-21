Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Güven, Kaymakam Yelek'i ziyaret etti Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti. Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Yelek, makamında kabul ettiği Güven ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek, Tuğgeneral Güven'e teşekkür etti. AA / İlhan Eren İnan - Güncel Muhammed İkbal İbrahim Güven Jandarma Bitlis Güncel Haberler

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