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Bitlis haberleri... Hizan Kaymakamı Özçelik'in ziyaretleri

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Bitlis haberleri... Hizan Kaymakamı Özçelik'in ziyaretleri

Bitlis haberi... Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, Çatakdeğirmen köyündeki taziyeye katıldı.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, Çatakdeğirmen köyündeki taziyeye katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ile bir araya gelen Özçelik, jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Özçelik, başarılı çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür ederek başarı diledi.

Daha sonra Çatakdeğirmen köyüne geçen Özçelik, babası vefat eden muhtar Hasan Özdemir'e taziye ziyaretinde bulundu, aile bireylerine başsağlığı diledi.

Köy sakinlerinin de sorun ve taleplerini dinleyen Özçelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.

Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel

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