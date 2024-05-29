Bitlis Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan ortaokullar arası bilgi yarışmasında Güroymak Ortaokulu birinci oldu. Yarışmada Fatih Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödül verildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen yarışmada, finale katılan 6 okulun öğrencileri mücadele etti.
Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı Güroymak Ortaokulu birincilikle tamamladı.
Yarışmada Fatih Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödül verildi.