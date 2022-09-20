Bitlis gündem haberleri | Hizan Kaymakamı Özçelik, ziyaretlerini sürdürüyor Güncel Haberler Bitlis habere göre Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Özçelik, görevlerinde başarı diledi. Emniyet Müdürlüğü birimlerini gezerek personelle sohbet eden Özçelik, "Ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden, özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatı mensuplarımıza başarılar diliyorum." dedi. Özçelik, daha sonra Hükümet Caddesi'nde bulunan Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracı'nı ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı. Kan vermenin sağlık açısından önemine değinen Özçelik, kan bağışında bulunan vatandaşlarla görüştü, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / İlhan Eren İnan Mahmut Metin Hisarcık Hizan Güncel Haberler

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