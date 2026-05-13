Üniversitelilerin ördüğü amigurumi bebekler, kanser hastası çocuklara hediye edilecek

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan Edebiyat ve Sanat Kulübü üyeleri, ÜNİDES projesi kapsamında Japon el işi sanatı amigurumi tekniğiyle bebekler yapılıyor. Bebekler Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Servisinde kanser tedavisi gören çocuklara hediye edilecek.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Kürüm, 1 ay önce öğrencilerin ekranda geçirdikleri uzun süreleri azaltmak, yeni bir mesleki eğilim kazandırmak ve konsantrasyonlarını düzenlemek amacıyla çalışma yaptı. ÜNİDES desteği ile de "Ekrandan ilmeğe, kalpten kardeşe" projesi başlatıldı. Bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan Edebiyat ve Sanat Kulübü üyeleri, Diyarbakır Dicle Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde kanser tedavisi gören çocuklara hediye edilmek üzere amigurumi bebekler yapmaya başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da atölyeyi ziyaret ederek yapılan çalışma ile ilgili bilgi aldı. Prof. Dr. Elmastaş, iki amaca hizmet edecek projenin hem öğrencilere hem de dezavantajlı çocuklara kazanım sağlayacağını belirterek, "Buradaki amaç, öğrencilerimizi, gençlerimizi daha çok ekranlardan uzak tutmak ve yeni ürünler geliştirerek kazanım elde etmelerini sağlamaktır. Burada üretilen ürünler de kanser hastası çocuklarımıza verilecek. Tüm gençlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel projelere imza atarlar" dedi.

Proje yürütücüsü Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Kürüm ise "Öğrencilerin ekranda geçirdikleri çok uzun süreleri azaltmak, onlara yeni bir mesleki eğilim kazandırmak, konsantrasyonlarını düzenlemek, bilişsel seviyelerini üst düzeye taşımak adına bir el sanatı öğretmeyi uygun gördük. Bunun için de en uygun olabilecek el sanatının amigurumi örgüsü olduğunu düşündük. Örülen malzemelerin ne olacağı konusunda tartıştığımızda ise kanser tedavisi gören çocuklarımızın mutlu olacağını düşündük ve Kurban Bayramı öncesi oyuncaklarımızı Diyarbakır'da onkoloji servisine götürerek burada tedavi gören çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bu süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, ÜNİDES projesi kapsamında bize sunduğu destek gerçekten çok önemliydi. Öğrencilerimin özverisi çok önemliydi. Birçoğu ilk defa tığla, iple, elyafla tanıştı. Severek ördüler, sevgiyle ördüler" diye konuştu.

Projeye kulüp öğrencisi olarak destek veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ceylin Acar de böyle bir projede olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emek veren arkadaşlarına ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı