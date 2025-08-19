Bitlis Devlet Hastanesi'nde Yeni Ameliyathane Açıldı

Bitlis Devlet Hastanesi'nde Yeni Ameliyathane Açıldı
Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla lokal ameliyathane ve müdahale odası hizmete girdi. Başhekim Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, yeni birimin acil müdahaleleri hızlandırarak bekleme sürelerini azaltacağını belirtti.

Bitlis Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla lokal ameliyathane ve müdahale odası hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 ameliyathanenin bulunduğu hastanede hizmete alınan ek ameliyathane ile kapasite artırıldı.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, yeni birimin kent ve bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Ameliyathane kapasitesini artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydeden Göçüncü, "Lokal ameliyat ve müdahale odası sayesinde özellikle küçük cerrahi işlemler ve acil müdahaleler daha hızlı ve etkin şekilde yapılabilecek. Böylece vatandaşlarımızın bekleme süreleri azalacak, sağlık hizmetlerinde kalite artacaktır. Yeni birimimizin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu birimin açılmasına katkı sağlayan İl Sağlık Müdürümüz Gökhan Güzeltaş'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

