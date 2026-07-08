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Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Fazıl Kandemir'i, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Kandemir'i makamında ziyaret etti.

Kandemir ile görüşen Şensoy ve Soyal, görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kandemir de Şensoy ve Soyal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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