Bitlis Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Bitlis Belediyesi karla mücadele çalışmalarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kışın olası olumsuzlukların önüne geçilmesi ve kent genelinde ulaşımın aksamaması amacıyla 80 personel, 42'si iş makinesi olmak üzere 56 araçla karla mücadele çalışması yürütülecek.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kış şartlarına karşı tüm planlamaların titizlikle yapıldığını belirtti.

Bugün itibarıyla karla mücadele ekiplerinin tam kadro hazır olduğunu ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Personelimiz, araçlarımız ve iş makinelerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. 2019'dan bu yana ekiplerimiz yolların daha güvenli olması ve rahat ulaşımın sağlaması için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Kar yağışını bereket olarak görüyoruz. Bizim için rahmet olan kar, eğlencenin de habercisidir. Hemşehrilerimizden de ricamız kış aylarında gerekli önlemleri almalarıdır."

Tanğlay, kışın karla mücadelede hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla tüm ekiplerin koordineli çalışacağını kaydetti.