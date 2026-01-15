Haberler

Bitlis Barosu Avukatları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Barosu avukatları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde en beğendikleri fotoğrafları seçtiler. Oylama, 15 Şubat tarihine kadar sürecek.

Bitlis Barosu avukatları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avukatlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen avukatlar, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarına oy verdi.

Avukatlar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerinden yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
