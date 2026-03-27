Kars'ta bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak. Vatandaşlar tarafından bulunan baykuş, yaban hayatı kurtarma merkezi tarafından tedavi altına alındı.
Çatak köyü yakınlarında vatandaşlarca bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen baykuş, burada tedavi altına alındı.
Vatandaşlardan Ebubekir Yıldırım, "Çatak köyü yakınlarında baykuş yola düşmüş, arkadaşlar bulmuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik." dedi.
