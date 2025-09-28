Haberler

Bismil'deki Düğünde Kavga: 2 Yaralı

Bismil'deki Düğünde Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akraba aileler arasında çıkan düğün kavgasında 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki düğünde çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

İlçedeki Köşeli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.