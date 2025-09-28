Bismil'deki Düğünde Kavga: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akraba aileler arasında çıkan düğün kavgasında 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlçedeki Köşeli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel