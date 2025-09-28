Bismil'deki Düğünde Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki düğünde çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

İlçedeki Köşeli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.