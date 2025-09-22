Haberler

Bismil'de Yangın Faciası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bismil'de Yangın Faciası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki S.Y. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kardeşi ve annesi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve annesi yaralandı.

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde üç katlı binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve S.Y. (2) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

Okan Buruk, milyonların merakla beklediği soruyu yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Ligin yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.